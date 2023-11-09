Торт и шумное застолье: Ефремов вновь отличился в колонии

История Михаила Ефремова оказалась поучительной для многих богатых и знаменитых. Оказавшись пьяным за рулем, актер устроил смертельное ДТП и угодил в колонию: не спасли деньги и связи. Съемки, спектакли, светские рауты и дорогие рестораны остались в прошлом. Впрочем, даже за решеткой звезда продолжает шиковать.

10 ноября Ефремов будет праздновать 60-летие. Друзья и поклонники заранее договорились отправить ему бумажные письма, чтобы в день рождения артист смог прочесть многочисленные поздравления. Группа поддержки позаботилась, чтобы все письма вручили сидельцу строго 10 ноября.

Еще один сюрприз — это торт, который знаменитости заказали через тюремный магазин. Михаилу Ефремову придется довольствоваться простым вафельным, зато актер сможет поделиться угощением с сокамерниками и устроить небольшое торжество, как пишет «Комсомольская правда».