«Топчутся на костях»: возвращение сериала «Универ» ознаменовалось неприятностями

Далеко не все готовы видеть проект на своих экранах.

Два года назад на малые экраны страны вышел ситком «Универ. 10 лет спустя», который рассказывало о жизни знакомых героев. А не так давно продюсеры проекты объявили, что снимают еще один сезон шоу, однако далеко не все встретили эту новость овациями.

Так, в предстоящих сериях они расскажут о судьбе персонажей спустя три года после финального эпизода. И в проект собирается вернуться даже Виталий Гогунский, который исполнил роль Гоши. При этом Настасья Самбурская предпочла отказаться от участия в новых эпизодах.

«Это культовый сериал и культовый персонаж. Все 10 лет мои соцсети были завалены сообщениями от фанатов „Кузя, вернись“. И я в конце концов решил вернуться», — рассказал Гогунский в одном из интервью.

Зрители же не остались довольны возможностью вновь увидеть «Универ». По их мнению, продюсеры хотят лишь заработать денег, поэтому выпускают новый сезон. И им нужно сконцентрироваться на новых идеях, а не пытаться эксплуатировать чувство ностальгии поклонников.