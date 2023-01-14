Том Круз, Бен Кингсли, Николас Кейдж: кто из них мог стать звездой советского кино

Георгий Данелия представил одну из своих последних работ «Паспорт» в 1990 году. Постановщик в течение нескольких лет не мог найти финансирование, а помогли осуществить замысел ему иностранные коллеги. При этом продюсеры активно настаивали на своих условиях.

Так, Данелии на главную роль предлагали взять иностранного актера. Главными кандидатами были Том Круз, Бен Кингсли и Николас Кейдж. Последний даже согласился на сценарий, ведь нашел его интересным для себя. Сам Данелия был против участия американского коллеги, а растянувшаяся подготовка к работе только сыграла ему на руку.

Дело в том, что за время согласования всех деталей гонорар Кейджа заметно вырос. Он требовал уже значительно большую сумму, на что не могли пойти иностранные продюсеры. В итоге после многочисленных обсуждений Данелия согласился на кандидатуру француза Жерара Дармона, который внешне был похож на грузина, чего требовал сценарий.

В течение полутора лет режиссер снимал свою картину, а съемочная группе не раз отправлялась в заграничные командировки. Когда же фильм вышел на экраны, то зрители не остались от него в восторге. Многие отмечали схожесть сюжета с заграничными фильмами, а другие просто не оценили идею режиссера. К тому же фильм оказался в прокате ровно во время «августовского путча», из-за чего многие просто пропустили его в кинотеатрах.