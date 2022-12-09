Только выросшие в СССР смогут набрать максимальный балл в тесте на знание фраз из мультиков

Мультфильмы, созданные в СССР, стали настоящей классикой, любимой представителями многих поколений. Кот Матроскин, Домовенок Кузя, бременские музыканты - все эти персонажи знакомы нам с детства. Одним из самых известных советских мульткартин, причем не только в нашей стране, а за ее пределами, является, конечно же, “Ежик в тумане” Юрия Норштейна. В 2003 году во время проведения “Мультипликационного фестиваля Лапута” в Токио более сотни мировых аниматоров и критиков признали “Ежика в тумане” лучшим мультфильмом созданым во все времена. Норштейн создал свой шедевр в 1975 году, когда в распоряжении художников не было ничего, кроме бумаги, краски, карандашей, пленки и света. Однажды режиссеру довелось читать лекцию по мультипликации в Америке. Когда Норштейн продемонстрировал, как создавал эффект тумана - с помощью кальки, приподнимая и опуская ее над основной картинкой. Слушатели были в шоке и просили показать фокус с калькой на бис - настолько сильно поразила их нехитрая, по сути, технология.

Как хорошо вы знаете советские мультфильмы? Попробуйте вспомнить, каким популярным мультперсонажам принадлежат эти реплики.