Только те, чье детство прошло в 90-х, смогут пройти этот тест на 10 из 10

1990-е годы – неоднозначный и в то же время знаковый период в отечественной истории. Музыка, кинематограф, искусство – все, что создавалось в этот период, носило на себе особую печать времени. Отдельно стоит сказать о телевидении 1990-х – в это время на экране появилась масса телешоу. Юмористические, эпатажные, детские – кажется, в сетке вещания можно было найти передачу на любой вкус. Именно в 1990-х появилось одно из самых долгоиграющих шоу на отечественном ТВ – "Городок". Детище Ильи Олейникова и Юрия Стоянова просуществовало до 2012 года. Это была не единственная передача со скетчами – в 1996 году эстафету от "Городка" приняла ситуационная комедия "Осторожно, модерн!", в которой все основные роли, как мужские, так и женские, исполняли всего два артиста – Сергей Рост и Дмитрий Нагиев. Иногда в кадре появлялись приглашенные знаменитости – так, например, популярная в то время певица Татьяна Буланова сыграла саму себя в одном из новогодних эпизодов.

А вы помните, какие передачи показывали на телевидение в 1990-е? Пройдите наш ностальгический тест, чтобы проверить уровень своих знаний.