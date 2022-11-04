Только так женщины стареют красиво: Софи Лорен раскрыла сокровенный секрет

Софи Лорен сводит с ума миллионы поклонников не один десяток лет. Артистке признавались в любви сотни мужчин, а женщины гадали, в чем же секрет ее привлекательности. Как оказалось, дело далеко не во внешних данных.

По словам Лорен, она уверена, что красота идет изнутри, от внутренней уверенности. Поэтому девушки, которым удалось родиться привлекательными, но которые не обладают сильным характером, очень быстро теряют свою красоту. В противном же случае женщины становятся лишь интереснее год от года.

«Если женщина обладает весьма скромными внешними данными, но сильным характером, то очарование с годами будет возрастать», — признавалась артистка.

Свои слова Лорен подтверждает собственным примером. В детстве она сталкивалась с постоянными издевками от сверстников, но работала над собой, и в итоге ее признали легендой еще при жизни.