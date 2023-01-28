Только настоящие фанаты Гайдая не ударят в грязь лицом в этом тесте

Имя Леонида Гайдая известно даже тем, кто не может назвать себя знатоком советского кинематографа. А вот детальным знанием его фильмографии может похвастаться далеко не каждый. Мало кому известно, например, что первая лента, снятая Гайдаем, была далеко не комедийной. Сразу после завершения учебы во ВГИКе молодого режиссера пригласили работать на “Мосфильм” - рекомендацию молодому дарованию дал сам Иван Пырьев. Именно на этой советской киностудии Леонид Иович и снял дебютную картину “Долгий путь”, в основу которой легли рассказы Владимира Короленко. Вполне возможно, что Гайдай и дальше придерживался бы драматического жанра и мир никогда не узнал бы его как гениального комедиографа, однако “Долгий путь” попался на глаза Михаилу Ромму. На “Мосфильме” он руководил собственной мастерской, куда и пригласил начинающего кинорежиссера. Именно он предложил Гайдаю снять комедию. Так в 1958 году появился фильм “Жених с того света”, где, кстати, одну из главных ролей сыграл будущий Трус из тройки “самогонщиков” - Георгий Вицин.

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