Только эти 3 знака Зодиака по китайскому гороскопу в 2023 году ждет финансовое благополучие

В монетам, бумажным деньгам и банковским картам можно относиться по-разному. Кто-то считает, что истинное счастье и благополучие заключаются вовсе не в деньгах, кто-то, напротив, убежден, что только с полным кошельком и можно быть по-настоящему счастливым. Пока одни подбивают счета за минувший год, другие уже составляют финансовые планы на следующий. Астрологи говорят, что делать это будет намного легче, если знать, чего ожидать от Водяного Кролика в плане материального достатка. Они выяснили, какие знаки зодиака по восточному гороскопу могут надеяться на покровительство хозяина года, а тем самым, и на богатство.

Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 год рождения)

Люди, рожденные в год Быка, невероятно трудолюбивы. В офисе они выкладываются на полную катушку. По словам астрологов, предыдущие годы у уроженцев этого знака по восточному гороскопу были не самыми лучшими в плане финансов.

Однако в 2023 году все изменится.

Начальство по достоинству оценит все труды Быка, щедро вознаградит его премиями или повышением заработной платы. Особенно удачным и денежным год будет по большей степени в первой половине. Единственное, чего стоит остерегаться Быку - зависти окружающих.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

По словам астрологов, те, кто родился в год Дракона, в 2023 могут рассчитывать на поддержку влиятельных людей. Добиться финансового благополучия люди этого знака восточного гороскопа смогут, заручившись рекомендациями сильных мира сего.

Дракона ждут полезные знакомства, благодаря которым клиенты, партнеры, а самое главное, солидная прибыль потекут к ним рекой.

Кроме того, руку помощи протянут близкие люди, позволив Дракону с головой погрузиться в карьеру и не отвлекаться на бытовые неурядицы.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 год рождения)

В 2023 году люди, которым покровительствует Собака по восточному гороскопу, смогут во много раз улучшить качество своей жизни и повысить материальное благосостояние. Финансовая удача будет сопутствовать как тем, кто работает в офисе “на дядю”, так и тем, кто занимается собственным бизнесом. С самого начала года представителям этого знака начнет везти, сначала понемногу, а впоследствии они наберут оборот и будут только успевать собирать от судьбы приятные бонусы.