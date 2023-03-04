Только близкие знают правду: вы будете поражены, узнав это про Джима Керри

Далеко не все периоды в жизни актера можно назвать счастливыми.

Джим Керри известен как один из главных комиков США и всего мира. В течение всей карьеры он неустанно смешил зрителей, но лишь преданные поклонники знают, какую депрессию пришлось пережить артисту.

Так, в 2012 году Керри встречался с 28-летней Катрионой Уайт. Их роман продержался лишь несколько месяцев, а спустя некоторое время они вновь сошлись. Отношения пары складывались весьма напряженно, и в итоге артист окончательно расстался со своей избранницей.

Конец романа стал настоящим ударом для Катрионы. Она не справилась со стрессом и покончила с собой, из-за чего Керри надолго погрузился в депрессию. Артист отказывался сниматься, стал затворником и никак не комментировал ситуацию.

Молчание знаменитость нарушил лишь однажды. После суицида его возлюбленной в суд на него подал супруг Катрионы Марк Бертон. Он обвинил артиста в том, что он использовал статус звезды и свои богатства, чтобы снабжать девушку запрещенными препаратами, спровоцировав в итоге суицид. Керри же ответил, что таким образом Бертон пытается «эксплуатировать» его, а проблемы Катрионы начались задолго до их отношений.

«Проблемы Кэт родились задолго до того, как я встретил ее, и, к сожалению, ее трагический конец был никому не подвластен», — заявил тогда артист.

Лишь спустя годы звезде «Маски» удалось смириться с утратой, но он до сих пор не поднимает эту тему в СМИ.