Толик из «Жуков» заставил юную любовницу полностью измениться: вот что с ней стало

Владимиру Епифанцеву чаще всего предлагают роли брутальных качков. Впрочем, в его фильмографии есть и немало комедийных проектов. Одним из них стал сериал «Жуки», в котором актер сыграл Толика. По сценарию проекта у героя весьма запутанная личная жизнь, и в этом талантливый артист, безусловно, похож на своего персонажа.

Красавец был женат несколько раз, а число его интрижек и вовсе трудно вообразить. Тем не менее он решил вновь испытать удачу. Новой супругой кинозвезды стала Юлия Семенова, которая оказалась моложе на 24 года. Но Владимира смущала не разница в возрасте, а внешний вид девушки.

Когда они только познакомились, милая красавица весила почти в два раза больше актера. Брутальный качок не готов был с этим мириться, и Юлии пришлось похудеть. Ради своего требовательного кавалера она сбросила 30 кг и окончательно завоевала его сердце. И после такого яркого преображения люди стали засматриваться на спутницу Епифанцева, а не на него самого.