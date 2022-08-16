Ток-шоу важнее внука: Шепелев вывел семью Фриске на чистую воду

Вот уже несколько лет жизнь Дмитрия Шепелева сопряжена с многочисленными скандалами. Дело в том, что родные Жанны Фриске обвиняют его в сокрытии внука Платона. Якобы телеведущий специально прячет наследника и всячески препятствует его встречам с бабушкой и дедушкой. Однако, как оказалось, на самом деле это не так.

По словам Шепелева, ни Владимир Фриске, ни его супруга сами не приходят на официальные встречи с собственным наследником. Якобы они не могут найти время на свидания с мальчиком. При этом телеведущий особенно подчеркнул, что не может отменять встречи, ведь это постановление суда, однако родители Жанны Фриске не посещают их, а вместо этого отдают предпочтение различным ток-шоу.

Также Шепелев в YouTube-шоу Ксении Собчак рассказал, что бабушка Платона так и не приехала к нему домой, чтобы повидать внука и проверить, как он живет. Однако в СМИ он регулярно встречает обвинения в свой адрес в якобы неправильном поведении.