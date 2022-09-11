Того самого Астерикса спустя 22 года не узнает ни один россиянин (фото)

Приключения двух веселых галлов, сумевших обмануть самого Цезаря, оказались популярны не только на исторической родине, но и в России. И образы героев, которых воплотили на экране Жерар Депардье и Кристиан Клавье, надолго остались в памяти зрителей.

Но если за карьерой «российского француза» Депардье следят многие, то вот актерская судьба Кристиана Клавье в нашей стране известна единицам. А между тем на его счету много и других ярких ролей.

Поклонники кино должны хорошо знать его творческий дуэт с Жаном Рено, на их совместном счету не одна картина — «Пришельцы», «Пришельцы в Америке», «Корсиканец», «Операция „Тушенка“» и другие. Кстати, и с Депардье актер еще играл вместе — в фильме «Между ангелом и бесом».

Сейчас 68-летний Клавье заметно располнел, но это не мешает ему оставаться востребованным и играть ярких героев. Есть среди них даже сам Наполеон Бонапарт. Продолжают радовать зрителей и комедии с участием Кристиана.