Того самого Астерикса спустя 22 года не узнает ни один россиянин (фото)
Несмотря на изменившуюся внешность, карьера актера остается весьма яркой.
Приключения двух веселых галлов, сумевших обмануть самого Цезаря, оказались популярны не только на исторической родине, но и в России. И образы героев, которых воплотили на экране Жерар Депардье и Кристиан Клавье, надолго остались в памяти зрителей.
Но если за карьерой «российского француза» Депардье следят многие, то вот актерская судьба Кристиана Клавье в нашей стране известна единицам. А между тем на его счету много и других ярких ролей.
Поклонники кино должны хорошо знать его творческий дуэт с Жаном Рено, на их совместном счету не одна картина — «Пришельцы», «Пришельцы в Америке», «Корсиканец», «Операция „Тушенка“» и другие. Кстати, и с Депардье актер еще играл вместе — в фильме «Между ангелом и бесом».
Сейчас 68-летний Клавье заметно располнел, но это не мешает ему оставаться востребованным и играть ярких героев. Есть среди них даже сам Наполеон Бонапарт. Продолжают радовать зрителей и комедии с участием Кристиана.