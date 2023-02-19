Тогда и сейчас: фото постаревшего Староконя из сериала «Солдаты» шокировало народ

Вячеслав Гришечкин за годы карьеры воплотил множество ярких ролей, завоевав любовь зрителей. Однако самым «народным» для него стал военный Александр Староконь из комедийного сериала «Солдаты», благодаря которому его стали узнавать на улицах.

В течение восьми лет артист исполнял роль Староконя, а после закрытия сериала продолжил покорять российское телевидение. Он активно снимался и играл в театре, но в 2017 году от рака скончалась его жена, что заставило его отказаться от многих ролей.

Сегодня Гришечкин занят преимущественно в театре и лишь изредка появляется на телевидении. Он практически не посещает публичные мероприятия и ведет закрытый образ жизни, поэтому его редкие выходы шокируют публику. Как отмечают фанаты, артист, страдающий от лишнего веса, заметно изменился на прошедшие годы, так что в нем не всегда можно узнать знаменитого военного.