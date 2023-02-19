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Тогда и сейчас: фото постаревшего Староконя из сериала «Солдаты» шокировало народ

19 февраля 2023 07:30
Тогда и сейчас: фото постаревшего Староконя из сериала «Солдаты» шокировало народ

Прошедшие годы изменили любимого публикой артиста.

Вячеслав Гришечкин за годы карьеры воплотил множество ярких ролей, завоевав любовь зрителей. Однако самым «народным» для него стал военный Александр Староконь из комедийного сериала «Солдаты», благодаря которому его стали узнавать на улицах.

В течение восьми лет артист исполнял роль Староконя, а после закрытия сериала продолжил покорять российское телевидение. Он активно снимался и играл в театре, но в 2017 году от рака скончалась его жена, что заставило его отказаться от многих ролей.

Тогда и сейчас: фото постаревшего Староконя из сериала «Солдаты» шокировало народ

Сегодня Гришечкин занят преимущественно в театре и лишь изредка появляется на телевидении. Он практически не посещает публичные мероприятия и ведет закрытый образ жизни, поэтому его редкие выходы шокируют публику. Как отмечают фанаты, артист, страдающий от лишнего веса, заметно изменился на прошедшие годы, так что в нем не всегда можно узнать знаменитого военного.

Фото: Globallookpress.com, кадр из сериала «Солдаты. Снова в строю», 2013
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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