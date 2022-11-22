Точный тест: из каких качеств состоит ваша личность?

Каждый человек обладает неповторимым набором качеств, которые делают его уникальной личностью. С течением времени некоторые из них развиваются, некоторые мало-помалу уходят в прошлое, а какие-то черты мы можем приобрести в течение жизни. Ученые говорят о том, что определенные качества необходимо прививать детям с самого детства, поскольку они будут востребованы в будущем. Среди таких черт называют, например, коммуникабельность и умение работать в команде. Большинство крупных компаний при поиске сотрудников обращает внимание на их "способность к сотрудничеству". Кроме того, современные работодатели ценят нестандартные мышление, способность мыслить самостоятельно, анализировать и делать выводы. Ещё одним ценным качеством, по мнению психологов, в будущем станет упорство. Если человек готов посвящать своему делу много времени и отдавать столько же сил, не отвлекаясь на посторонние дела, это достойно уважения работодателей.

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