Точно все приемные: ахнете, увидев родившую семерых жену Алека Болдуина (фото)

Повторить подвиг Хиларии Болдуин решится далеко не каждая женщина. Знаменитость родила мужу, известному актеру Алеку Болдуину, семерых детей, но при этом может похвастаться тонкой талией.

Первый совместный ребенок появился у пары в 2013 году. Младшая же дочь, Илария Каталина Ирэна, родилась осенью прошлого года. Любопытно, что из семерых наследников одного супружеской чете родила суррогатная мать.

Между тем многие отказываются верить, что остальных шестерых Болдуин выносила самостоятельно. Некоторые шутят, что дети наверняка приемные. Поводом для таких разговоров стала идеальная фигура звезды, которой остается только позавидовать.

Впрочем, поклонники Хиларии знают, что дело не только в генетике. Болдуин — тренер по йоге, а потому не может позволить себе лишние килограммы. Помимо регулярных занятий спортом держать себя в форме знаменитости помогает правильное питание.