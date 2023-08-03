Точно видели этого актера и не знали, что он дедушка Урганта: будете удивлены

Известный шоумен Иван Ургант является представителем творческой династии. Его дедушка Лев Милиндер был прославленным театральным актером, а также его можно увидеть в кино.

Артист обрел огромную популярность после спектакля «Тень». Лев Максович покорил публику талантом и невероятной харизмой. А женщины просто млели от Милиндера: интеллигентный, обаятельный и со вкусом одетый актер не мог в себя не влюбить.

Лев Максович отвечал дамам взаимностью. У артиста было множество бурных и ни к чему не обязывающих романов. Милиндер женился несколько раз, но самым известным браком актера стал его союз с Ниной Ургант, звездой «Белорусского вокзала». Эксцентричный артист добился ее расположения шантажом: он пригрозил, что уйдет из жизни, если она ему откажет. Ургант во избежание трагедии согласилась выйти замуж за Милиндера.

В браке актеров родился сын Андрей. Однако появление наследника не укротило любвеобильную натуру Льва Максовича. Он изменил жене, и вскоре последовал развод. Андрею дали материнскую фамилию, она же досталась и его сыну Ивану — известному шоумену.

Милиндеру больше везло с театром, чем с кино. И все же его можно увидеть в популярных лентах «Зимняя вишня», «Агент национальной безопасности», «Ты у меня одна».