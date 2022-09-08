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Точно совершеннолетний? Мадонна закрутила роман с юношей на 40 лет младше

8 сентября 2022 10:45
Точно совершеннолетний? Мадонна закрутила роман с юношей на 40 лет младше

Певица вновь заставила поклонников обсуждать свою личную жизнь.

Мадонна шокировала публику новыми отношениями. 64-летняя артистка начала встречаться с моделью Эндрю Дарнеллом. И новый избранник знаменитости младше на 41 год.

Об очередном романе исполнительница рассказала в своих социальных сетях. Артистка опубликовала серию снимков, на которых позирует с возлюбленным. Как отметили пользователи Сети, Дарнелл выглядит так молодо рядом с певицей, что многие засомневались, исполнилось ли ему уже 18 лет. Точно совершеннолетний? Мадонна закрутила роман с юношей на 40 лет младше

«Очередной любовник, еще моложе предыдущего», «Мадонне пора успокоиться и определиться», «Выглядит слишком молодо. Точно не нужно позвонить в полицию?» — делятся мыслями фанаты.

Сама певица не прокомментировала свой новый роман. Отметим, что ранее она встречалась с танцором Ахламаликом Уильямсом, которому было 28 лет. В интервью же артистка признавалась, что в 60 лет чувствует себя наиболее привлекательной и готова к новым отношениям и мимолетным связям.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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