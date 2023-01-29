Точно родная? Вы упадете, увидев дочь красавицы Ирины Лачиной (фото)

Ирина Лачина прославилась не только из-за своего актерского таланта, но и благодаря красоте. Артистка влюбила в себя миллионы поклонников, но нашла свое счастье с коллегой Олегом Будриным, а в 1991 году родила дочь Машу.

Наследница артистки решила не продолжать актерскую династию, несмотря на славу своей матери и бабушки, которой оказалась Светлана Тома, звезда «Табор уходит в небо». Мария решила посвятить свою жизнь режиссуре и поступила в институт телевидения и радиовещания «Останкино».

При этом и внешне 31-летняя Мария не похожа на своих прославленных родственниц. Как отмечают пользователи Сети, она напоминает своего отца Будрина, но в ней нельзя угадать ни маму, ни бабушку, которые и сейчас отличаются красотой и эффектной внешностью. Некоторые даже уверены, что Мария выглядит как ровесница своей матери из-за «бабушкиных» образов и лишнего веса.