Точно не удочерили? Вы ахнете при виде повзрослевшей дочери Тильды Суинтон (фото)

Звездные родители, как правило, не спешат выставлять своих чад на всеобщее обозрение, однако рано или поздно делать это приходится.

Тильда Суинтон своего рода рекордсменка в этом отношении: весь мир увидел ее дочь лишь спустя 21 год. Вместе мать и дочь предстали на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Онор Суинтон-Бирн — дочь Тильды и шотландского художника и драматурга Джона Патрика Бирна, в которого, по всей видимости, девушка внешностью и пошла, ведь на мать она совершенно не похожа.

Это отмечают пользователи Сети, которые были удивлены, увидев звездную наследницу впервые: «Тильда неземная. Дочь вполне себе обычная, миловидная девушка. Не нужно быть красавицей, чтобы быть хорошей актрисой. Будем надеяться, что мать поделилась с ней актерским талантом».

Онор пошла по стопам матери: она не только снимается для обложек многочисленных модных изданий, но и принимает участие в съемках фильмов, таких как «Я — это любовь» и «Сувенир». А вот о личной жизни модели ничего не известно, так как Онор предпочитает держать ее подальше от камер.