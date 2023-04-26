Точно не приемный? При виде сына Алексея Гуськова дух захватывает (фото)

Алексей Гуськов известен многим зрителям по сериалу «Граница: Таежный роман». Его герой, ревнивец Никита Голощекин, вызывал ужас и отвращение. Но в реальной жизни Гуськов совсем не похож на своего персонажа — он любящий муж и заботливый отец. От второй жены, актрисы Лидии Вележевой, у него двое сыновей, и старший Владимир пошел по стопам родителей.

Гуськов-младший служит в театре и снимается кино. Его можно увидеть в сериалах «Естественный отбор», «Крапленый», «Взлом» и в других проектах. 34-летний Владимир не только талантливый артист, но и настоящий красавец: темные волосы, светлые раскосые глаза, мужественная фигура. Поклонницы не могут налюбоваться на яркую внешность актера.

Кстати, у многих возникают сомнения: не является ли Владимир приемным сыном Гуськова? Ведь у него нет ничего общего с отцом, которого трудно назвать привлекательным. Вероятно, эффектную внешность Владимир унаследовал от матери. Лидия Вележева известна по сериалу «Идиот», где она сыграла роковую Настасью Филипповну.