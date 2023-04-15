Точно не приемная? Дочь Дэвида Боуи не похожа ни на одного из родителей (фото)

Про детей известных родителей часто говорят, что они выиграли в генетическую лотерею. Но вряд ли о себе когда-либо слышала такое дочь легендарного музыканта Дэвида Боуи и успешной модели Иман — Александрия Джонс или, как зовут ее родные, Лекси.

Внешность 23-летней звездной наследницы вызывает шок у интернет-пользователей. Многие при виде снимков Лекси невольно задаются вопросом о том, не приемная ли она. Причина в том, что девушка не похожа ни на одного из своих родителей.

Сложно представить, чтобы Лекси пошла по стопам матери и стала востребованной моделью — мешают лишние килограммы. Не унаследовала брюнетка и ярких черт внешности Боуи, которые сводили с ума поклонников по всему миру.

Впрочем, Иман не сожалеет, что ее наследница так и не стала звездой. Модель рада, что Лекси может «наслаждаться приватной жизнью» и не сидеть на жестких диетах, чтобы щеголять по подиуму.