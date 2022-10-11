Точная копия Мэрил Стрип: звезда Голливуда поставила крест на личной жизни в 28 лет

Актрису Мэрил Стрип по праву называют голливудской дивой: она не только выбирает благородные образы для красных дорожек, но и демонстрирует незаурядный талант на экране. Она была более 20 раз номинирована на «Оскар», и три статуэтки ей удалось получить.

Поэтому, когда молодая актриса Сирша Ронан собрала четыре номинации на «Оскар» и пять — на Премию Британской киноакадемии, ее немедленно начали сравнивать со Стрип. Тем более что и внешне хрупкая блондинка с открытым взглядом очень напоминает молодую Мэрил.

Красавице Ронан приписывали романы с самыми завидными холостяками Голливуда. Но актриса, которой всего 28 лет, уже поставила крест на личной жизни. По ее словам, она настолько сосредоточена на съемках и новых предложениях о работе, что трудится без перерыва. Ей едва удается найти время на хобби или чтение книги. А сил на свидания, встречи с новыми молодыми людьми и эмоции от общения с ними у Сирши и вовсе нет. В том, что она предпочла влюбленности карьеру, актриса не видит ничего плохого: она уверена, что все еще наверстает и создаст семью в будущем.