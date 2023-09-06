Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице

Сериал «Глухарь» стал настоящей взлетной площадкой для карьеры Максима Аверина. Актер снимался и ранее, однако именно персонаж полицейского сделал его известным и подарил ему армию поклонниц. Фанатки тут же узнали, что сердце брутального холостяка свободно, к тому же он никогда не был женат.

Про свою личную жизнь Аверин крайне редко говорит в интервью. Однако в одной из бесед с журналистами звезда «Глухаря» разоткровенничался и признался, что у него была семья. Актер находился в отношениях много лет, однако сам был вынужден их закончить. По его мнению, как только в союзе пропадает любовь и остаются лишь признательность и благодарность, то пара обречена.

В целом артист считает себя очень верным, ведь он помнит всех своих избранниц. Например, в детском саду Аверин увлекся девочкой, которую звали Юля Крупинина. По его словам, она была очень похожа на актрису Татьяну Васильеву.