Точь-в-точь мачеха: «американская» дочь Сафонова ошеломила народ

Фанаты не смогли скрыть удивления при виде ее снимков.

Кирилл Сафонов впервые стал отцом в 1994 году, когда родилась его дочь Анастасия. Девочка, которая последние годы живет в США, не пошла по стопам родителей и ведет закрытый образ жизни, но иногда прославленный отец делится ее снимками в своих социальных сетях.

Так, недавнюю публикацию с дочерью Сафонов приурочил к ее 29-летию. В записи артист поделился архивным снимком, а также недавней фотографией именинницы. В подписи он трогательно поздравил ее с праздником.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию Сафонова. Многие подписчики присоединились к поздравлениям, а другие отметили, какой красивой выросла дочь артиста. И именинница, как считают подписчики, внешне напоминает жену Сафонова Александру Савельеву.