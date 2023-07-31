Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Точь-в-точь мачеха: «американская» дочь Сафонова ошеломила народ

Точь-в-точь мачеха: «американская» дочь Сафонова ошеломила народ

31 июля 2023 17:45
Точь-в-точь мачеха: «американская» дочь Сафонова ошеломила народ

Фанаты не смогли скрыть удивления при виде ее снимков.

Кирилл Сафонов впервые стал отцом в 1994 году, когда родилась его дочь Анастасия. Девочка, которая последние годы живет в США, не пошла по стопам родителей и ведет закрытый образ жизни, но иногда прославленный отец делится ее снимками в своих социальных сетях.

Так, недавнюю публикацию с дочерью Сафонов приурочил к ее 29-летию. В записи артист поделился архивным снимком, а также недавней фотографией именинницы. В подписи он трогательно поздравил ее с праздником.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию Сафонова. Многие подписчики присоединились к поздравлениям, а другие отметили, какой красивой выросла дочь артиста. И именинница, как считают подписчики, внешне напоминает жену Сафонова Александру Савельеву.

«Мне кажется, ваша дочь чем-то схожа по внешности с Сашей», «Жена с дочкой похожи», «Какая красавица», — пишут поклонники.

Точь-в-точь мачеха: «американская» дочь Сафонова ошеломила народ
Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше