Точь-в-точь главный герой: как выглядит мужчина, озвучивающий «Машу и Медведя»

«Маша и Медведь» — это, пожалуй, самый популярный современный мультфильм в России. Более того, истории о проделках шкодливой девчонки и «страдания» косолапого сумели покорить почти весь мир. В Италии, например, «Маша и Медведь» — мультфильм культовый. В стране пиццы и пасты обожают главных героев ничуть не меньше, чем в России.

И, разумеется, поклонники со всех уголков Земли мечтали узнать, кто же озвучивает главного героя, незадачливого Медведя, которому «не повезло» встретить на пути шкодливую и избалованную девчонку. Как оказалось, сходство прототипа и реального актера озвучки просто потрясающее.

Медведя озвучил Борис Кутневич. И артист невероятно похож на своего героя. Примечательно, что «Маша и Медведь» — это первая и единственная работа в жанре дубляжа для Кутневича, но, безусловно, максимально удачная. У мультфильма практически нет негативных отзывов, и этот успех случился с мультиком благодаря слаженной работе всей съемочной группы.