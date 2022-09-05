То, что Галкин скрывал годами: как на самом деле выглядит 73-летняя Пугачева (фото)

Максим Галкин любит показывать поклонникам свою супругу. На фото и видео, которые шоумен публикует в соцсетях, Алла Пугачева неизменно поражает публику своей внешностью: артистка всегда накрашена, а на ее лице нет ни единой морщинки.

Иногда Примадонна и сама публикует фотографии, которые тоже впечатляют ее фанатов. Многие из них говорят, что время для артистки, которой не дашь больше 50 лет, будто остановилась, поскольку с годами она совершенно не меняется. Но теперь правда всплыла наружу.

Интернет-пользователи узнали то, что Галкин скрывал годами, и увидели, как на самом деле выглядит 73-летняя звезда. Пугачева побывала в доме Валентина и Марины Юдашкиных. Для встречи с друзьями артистка не стала наносить макияж. Впоследствии супруга дизайнера опубликовала в своих социальных сетях фотографию, на которой запечатлена вместе с маленькой внучкой и Примадонной. В комментариях подписчики ополчились на звезду.

Многие подметили, что Пугачева выглядит слишком худой и изможденной. Некоторые и вовсе не узнали артистку. «Кто рядом с Мариной Юдашкиной?» — поинтересовался один из пользователей Сети.