Титан реслинга и кумир миллионов: куда пропал и как выглядит один из главных кумиров нулевых Халк Хоган

Халк Хоган был одним из наиболее популярных рестлеров в 80-е. Поклонники полюбили Хогана за образ брутального американца. Хоган пять раз становился чемпионом турнира WWF. Но сейчас он совсем пропал с радаров – что стало с известным рестлером?

Сегодня Халк Хоган больше не глыба, а поджарый 69-летний мужчина. Хоган ведет активный образ жизни, занимается в тренажерном зале дважды в день и до сих пор участвует в рестлерских проектах. При этом дочь звезды признается, что за последние 10 лет отец перенес 20 операций.

Еще в 2021 году должен был выйти биографический фильм о Хогане, который спродюсировал сам рестлер, но из-за пандемии производство картины было перенесено на определенный срок.

У Халка Хогана двое детей – дочь Брук и сын Ника от первого брака с Линдой Клэридж. Сейчас Хоган женат на визажистке Дженнифер МакДэниэл, которая младше супруга на 22 года.