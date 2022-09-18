Типичная американская домохозяйка: вы вряд ли узнаете в ней кумира подростков 90-х

Подростковый сериал «Сабрина — маленькая ведьма» сделал мировой звездой Мелиссу Джоан Харт. Миллионы поклонников следили за каждым ее шагом и были уверены, что перед ними новая голливудская звезда. Однако со временем артистка пропала с экранов.

После участия в «Сабрине» Мелисса снялась еще в нескольких популярных ситкомах. Главным из них стал «Мелисса и Джоуи», который выходил на экраны в течение пяти лет. После этого артистка решила оставить свою телевизионную карьеру.

Сегодня, судя по социальным сетям, она увлечена своей семьей. Актриса проводит время в компании трех сыновей и мужа и записывает собственный подкаст. При этом, как отмечают поклонники, многие из них уже не узнают в 46-летней артистке звезду «Сабрины».