Тимати показал подросших детей: почему народ в таком ужасе (фото)

Тимати дважды становился отцом: в 2014 году родилась его дочь Алиса, а спустя пять лет — сын Ратмир. Музыкант активно рассказывает о своих наследниках в социальных сетях, что никогда не пропускают его преданные поклонники.

Так, несколько дней назад Тимати поделился серией снимков, сделанной во время его отдыха с детьми. На фотографиях он позирует вместе с сыном и дочерью на фоне океана, наслаждаясь общением с наследниками.

Публикация привлекла внимание подписчиков артиста. В комментариях они с удивлением отметили, как сильно выросли дети Тимати и какими взрослыми они выглядят. Некоторые даже признались, что не сразу узнали Ратмира, ведь еще недавно он был совсем маленьким мальчиком.