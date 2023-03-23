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Тимати показал подросших детей: почему народ в таком ужасе (фото)

23 марта 2023 21:00
Тимати показал подросших детей: почему народ в таком ужасе (фото)

Фанаты не стали скрывать свое мнение.

Тимати дважды становился отцом: в 2014 году родилась его дочь Алиса, а спустя пять лет — сын Ратмир. Музыкант активно рассказывает о своих наследниках в социальных сетях, что никогда не пропускают его преданные поклонники.

Так, несколько дней назад Тимати поделился серией снимков, сделанной во время его отдыха с детьми. На фотографиях он позирует вместе с сыном и дочерью на фоне океана, наслаждаясь общением с наследниками.

Тимати показал подросших детей: почему народ в таком ужасе (фото)

Публикация привлекла внимание подписчиков артиста. В комментариях они с удивлением отметили, как сильно выросли дети Тимати и какими взрослыми они выглядят. Некоторые даже признались, что не сразу узнали Ратмира, ведь еще недавно он был совсем маленьким мальчиком.

«Как быстро выросли дети», «Я в ужасе, они уже такие взрослые», «Каким красивым растет Ратмир, весь в отца», — пишут фанаты.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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