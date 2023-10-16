Тихонова в «Семнадцати мгновениях весны» заменяли дублером: все из-за особенности

Благодаря драме «Семнадцать мгновений весны» за Вячеславом Тихоновым закрепился образ мужественного разведчика. А ведь актер чудом попал на съемки. Среди главных кандидатов рассматривались Арчил Гомиашвили, Олег Стриженов и Иннокентий Смоктуновский.

Пробы Тихонову и вовсе испортили гримеры, приклеив ему большие роскошные усы. Режиссер Татьяна Лиознова потребовала убрать реквизит и следовать исторической правде. Когда все промахи были исправлены, стало ясно, что актер — идеальный вариант для шпиона.

Проблемы возникли уже во время работы в кадре. Выяснилось, что Тихонову требуется дублер.

У артиста на кисти руки красовалась довольно заметная татуировка «Слава», которую никак не получалось замаскировать гримом, ведь синие буквы отчетливо проступали.

Именно поэтому Штирлиц часто появлялся в эпизодах в неизменных кожаных перчатках. Если же требовалось снять руки крупным планом, то на помощь приходил сотрудник студии, заменявший Тихонова.