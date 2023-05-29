Тихонов умер, когда его внуки-близнецы были крошками: сейчас бы он их не узнал

17 лет назад Вячеслав Тихонов дважды стал дедушкой. Младшая дочь Анна стала матерью очаровательных близнецов Славы и Гоши. Но судьба распорядилась роковым образом. Долго насладиться ролью деда у актера не вышло. Понянчить внуков он успел лишь четыре года, затем звезды «Семнадцати мгновений весны» не стало.

Внуки, надо сказать, с самого детства чтят память о дедушке. Вячеслав и Георгий посещают светские мероприятия, кинофестивали и встречи, которые посвящены их знаменитому деду. Парни интересуются кино и театром, но пока не решили, пойдут ли по стопам Вячеслава Тихонова. Ведь перед ними открыт целый мир различных перспектив.

Надо сказать, что внуки на дедушку совсем не похожи. Но выросли статными светловолосыми и светлоглазыми красавцами. И клянутся, что помнят те дни и часы, которые успели провести с любимым дедушкой.