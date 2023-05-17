Тихонов пытался увести замужнюю женщину из семьи: о ней грезили миллионы

Вячеслав Тихонов не избежал участи многих актеров. Будучи женатым человеком, он потерял голову от своей коллеги по цеху и смог рассчитывать на взаимность.

Во время съемок ленты «Семнадцать мгновений весны» артист не устоял перед чарами Светланы Светличной, сыгравшей немку Габи. Очаровательная актриса состояла в браке с Владимиром Ивашовым, но это не помешало ей проникнуться чувствами к своему партнеру.

«Я думала: хорошая мы пара», — поведала она в беседе с порталом «Аргументы и факты ».

По воспоминаниям Светличной, в тот период у актера был не самый лучший период в отношениях с женой Тамарой Тихоновой, поэтому он находил «отдушину» в общении с экранной Габи.

Тихонов пытался увести замужнюю женщину из семьи, но заполучить ту, о которой грезили миллионы, ему так и не удалось. Отношения между знаменитостями не получили своего продолжения. Вячеслав Васильевич остался с супругой, а Светличная вышла замуж за поэта Сергея Смирнова-Сокольского.