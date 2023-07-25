Тетя Песя в молодости была чудо как хороша: что изменило ее до неузнаваемости

Светлана Крючкова — одна из самых талантливых актрис как советского, так и российского кино. В числе ярких ролей Светланы Николаевны тетя Песя в сериале «Ликвидация». Хотя героиня появлялась и не в каждой серии, она покорила зрителей не меньше, чем главный герой в исполнении Владимира Машкова.

В этом году Крючковой исполнилось 73 года. С детства она мечтала стать актрисой, но добилась этого далеко не сразу. Поступить в театральный вуз Светлана смогла только с третьей попытки. Но уже во время учебы она получила роль, которая прославила ее на всю страну. Крючкова сыграла в картине «Большая перемена».

За прошедшие годы Светлана Николаевна сыграла множество ролей и даже справилась с онкологическим заболеванием. Годы сильно изменили актрису: из трогательной большеглазой девушки она превратилась в почтенную даму. Но ни красота, ни очарование артистки не исчезли с возрастом, поэтому она остается такой же талантливой актрисой и прекрасно выглядит для своего возраста.