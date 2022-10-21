Тест: выберите книги, а мы точно назовем ваш возраст

Несмотря на то, что в распоряжении современного человека есть множество развлечений, от кинотеатров до клубов виртуальной реальности, чтение по-прежнему остается одним из самых популярных способов провести свободное время. Списки книг, обязательных к прочтению, каждый формирует самостоятельно. Кто-то ориентируется на советы друзей, кто-то регулярно просматривает рейтинги самых популярных или модных изданий, третьи же выбирают книги спонтанно, долго блуждая между полок книжных магазинов. А вот студенты американского колледжа Маунт-Холуок, в котором курс поэзии преподавал нобелевский лауреат Иосиф Бродский, зачастую пользовались списками must-read, которые составлял для них поэт. Так, например, в топ книг, которые, по мнению Бродского, должен был прочитать каждый человек, входили “Жизнь 12 Цезарей” Гая Светония Транквилла, “Левиафан” Томаса Гоббса, “Пармская обитель” Стендаля. Кроме того, особое внимание было уделено таким литературным памятникам прошлого, как “Махабхарата”, “Беовульф”, “Эпос о Гильгамеше”.

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