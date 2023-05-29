Тест: вы оптимист или пессимист?

На чьей вы стороне - оптимистов или пессимистов? Противостояние между двумя этими типами людей, кажется, будет вечным. Ученые не остаются в стороне и активно изучают жизнь представителей двух противоборствующих лагерей, чтобы понять, находиться в каком из них правильнее - по крайней мере, для здоровья. Так, несколько лет назад специалисты из Университета штата Иллинойс (США) выяснили, что оптимисты подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям гораздо реже, чем их оппоненты. В эксперименте приняли участие около 5000 жителей США латиноамериканского происхождения. Они предоставили свои данные, в число которых входили индекс массы тела, уровень холестерина, наличие вредных привычек и т.д. Почему ученые остановили свой выбор именно на латиноамериканцах? Они объяснили свой выбор тем, что именно эта часть населения не всегда имеет доступ к медицинским услугам. Как оказалось, люди, которые демонстрировали высокий уровень оптимизма, страдали от сердечно-сосудистых заболеваний гораздо реже. При этом их социальный статус, возраст, пол и другие показатели не имели большого значения. Видимо, все же прав был барон Мюнхгаузен, когда призывал: “Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!”

Вы относитесь к числу оптимистов или пессимистов? Узнайте ответ с помощью нашего теста.