Тест: Узнайте ваш тайный знак Зодиака, который управляет вашими инстинктами

Человеку не дано выбирать многие вещи, например, собственную внешность, которая дается ему от рождения. В наши дни есть возможность при желании поменять имя и фамилию, полученные от родителей, однако что уж точно не удастся изменить, так это дату рождения, а вместе с ней и знак зодиака. С самой древности люди с большим вниманием относились к астрологии и знакам зодиака. Изучением расположения небесных светил и их влияния на человеческую жизнь занимались астрологи. Распространено мнение, что в далеком прошлом астрологи ничем не отличались от астрономов. Однако это мнение в корне неверно – астрономы изначально посвящали себя изучению небесных тел, старались подсчитать скорость их оборота вокруг Земли и измерить расстояние между ними и нашей планетой. Астрологи же толковали расположение звезд на небе в попытке предсказать грядущие события. Кстати, изначально индивидуальных гороскопов и да и вообще разделения на знаки зодиака не существовало – астрологи делал лишь масштабные предсказания, касающиеся судьбы страны и мира.

Пройдите наш тест, чтобы проверить, совпадает ли вам тайный, внутренний знак зодиака с тем, какой вы получили при рождении.