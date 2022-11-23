Тест: узнайте с какой известной личностью у вас совпадает IQ

Согласно статистике, средний уровень IQ нынешнего человека составляет около 100-120 единиц. Если коэффициент превышает 130, то его уровень квалифицируется как "выше среднего", ну а обладатели IQ более 139 должны поздравить себя, ведь таким же высоким интеллектом обладает только 6% жителей мира. В группе самых умных людей наших дней немало знаменитостей. Так, например, актриса Лиза Кудроу, известная большинству зрителей по роли чудачки Фиби в сериале "Друзья", обладает IQ=154. В свое время Лиза окончила Вассарский колледж, где получила диплом бакалавра, а также на протяжении долгого времени помогала своему отцу, врачу-невропатологу Ли Кудроу, проводить исследования о взаимосвязи леворукости и мигрени. К звёздным умникам и умницам принадлежит исполнитель роли Малдера в "Секретных материалах" Дэвид Духовны. Актёр, обладающий IQ=147, окончил Принстонский колледж и получил степень магистра изобразительных искусств в Йельском университете. Духовны даже начал писать диссертацию, но оставил это занятие ради актёрской карьеры.

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