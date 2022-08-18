Тест: угадайте, как использовали эти предметы в СССР

О быте советской эпохи написано немало книг, монографий и статей, но даже самое подробное описание реалий того времени вряд ли поможет современным людям в мельчайших деталях представить себе тот или иной предмет. О существовании многих из этих вещей миллениалы даже не подозревают. Так, например, большинство представителей нового поколения вряд ли знают хоть что-нибудь о ручной штопальной машинке. Предмет, состоящий из металлического корпуса с крючками, деревянного круглого грибка и резинки, которая соединяла корпус с грибком, предназначалась для штопки чулок и носков. Принцип работы этого странного по нынешним мерках гаджета был очень прост – ту часть чулка или носка, которая нуждалась в починке, для удобства натягивали на круглый грибок. К машинке прилагалась инструкция по сборке и использованию, в которой также можно было найти забавные советы вроде "Дыру большего размера, чем грибок, можно штопать частями".

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