Тест: только знатоки советского кино ответят на все 10 вопросов

Советская эпоха подарила миру множество прекрасных кинокартин. Речь идет не только о популярных комедиях Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, известных абсолютно каждому жителю страны, но и о более интеллектуальных работах, например, творениях Андрея Тарковского – режиссера, оказавшего огромное влияние на мировой кинематограф. Кажется, что кинопроизводство в СССР никогда не останавливалось и не замедлялось, однако знает ли кто-нибудь, какое количество фильмов выпускалось за один год? По подсчетам специалистов, цифры были не так уж и велики. Меньше всего кинолент выходило на большие экраны в годы "сталинского малокартинья". По мнению верховного вождя, кинематографисты должны были придерживаться принципа "лучше меньше, но лучше" и производить минимальное количество фильмов, однако фильмов качественных. В итоге в период с 1946 по 1952 год было выпущено всего 127 лент, для сравнения – даже в тяжелые военные годы было снято порядка 164 кинокартин, не считая тех, что были положены на полку.

Хотите проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в советском кино? Тогда этот тест как раз для вас!