Тест: Сможете назвать всех героев любимых мультфильмов 90-х?

Тем, чье детство пришлось на 1990-е годы, наверняка хорошо знакомы такие названия, как "Чип и Дейл спешат на помощь", "Черный плащ", "Чудеса на виражах"... Все эти мультфильмы были созданы телевизионным подразделением студии "Дисней" и получили большую известность во всем мире. Однако самым громким и продолжительным проектом подразделения стали, безусловно, "Утиные истории" – мультсериал, рассказывающий о самом богатом на планете селезне Скрудже Макдаке и троице его племянников. Интересно, что образ алчного Макдака был вдохновлен главным героем "Рождественской песни" Чарльза Диккенса – скрягой Эбенизером Скруджем. Отдельно стоит упомянуть о забавных племянниках Скруджа Макдака – утятах Билли, Вилли и Дилли. В российском переводе малыши носили те же имена, что в оригинале. А вот в Польше локализаторы нарекли утят Крячик, Квачик и Кручик, во Франции – Рири, Фифи и Лулу.

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