Тест: сможете ли вы отгадать, как заканчиваются известные русские поговорки?

Сложно представить себе, какой была бы наша речь, если бы в ней отсутствовали пословицы и поговорки, пришедшие из глубины веков. Все эти образные и мудрые высказывания делают наше общение богаче и красивее, позволяют донести свои мысли до собеседника в лаконичной, но в то же время яркой форме. Чаще всего пословицы и поговорки несут в себе какое-то поучение, мораль, к пониманию которой должен прийти собеседник, осмыслив услышанное. Как появились те или иные пословицы и поговорки, сказать не так-то просто - поскольку они относятся к устному народному творчеству, найти автора и узнать “историю создания” не представляется возможным. Вероятно, когда-то очень давно мудрый и наблюдательный человек подметил какую-то особенность и сформулировал ее кратко и выразительно. Формулировка была настолько запоминающейся, что ее стали передавать из уст в уста, из поколения в поколение, а потом возникла письменность и пословицы и поговорки также стали фиксировать на бумаге. Сегодня в книжных магазинах можно найти целые сборники лучших пословиц и поговорок русского народа.

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