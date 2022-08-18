Тест: Смогли бы вы выиграть в телепередаче «Поле чудес»?

Первый выпуск телеигры "Поле чудес" вышел на экраны более тридцати лет назад – в октябре 1990 года. Если посмотреть видеозапись этого выпуска, можно обнаружить, что то "Поле чудес" не имеет практически ничего общего с хорошо всем известной телепередачей. В роли ведущего – журналист Влад Листьев, игроки не пытаются накормить его привезенными из дому разносолами и не передают длинные приветы родным и близким, собравшимся у экранов. Призы тоже значительно отличались от того, что могут выиграть современники – вместо автомобилей и квартир на выбор участникам предлагались деньги, плюшевые игрушки, посуда, а также другие вещи, которые во время дефицита можно было достать лишь с большим трудом. Со временем "Поле чудес" претерпело радикальные перемены – на место Влада Листьева пришел Леонид Якубович, скромные декорации исчезли, действо переместилось в красивый и оборудованный по последнему слову техники павильон, а сама телепередача обрела статус культовой.

Попасть на "Поле чудес" мечтали многие люди, но не у всех это желание осуществилось. Предлагаем вам пройти интересный тест, который определит, ушли бы вы из студии телешоу с крупной суммой или ни с чем.