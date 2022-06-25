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Тест: С парнем какого знака зодиака тебе можно встречаться?

25 июня 2022 17:30
Тест: С парнем какого знака зодиака тебе можно встречаться?

Кто же твоя вторая половинка согласно гороскопу?

Несмотря на то, что астрологию по-прежнему официально не признают наукой, многие люди считают гороскопы неотъемлемой частью своей жизни и доверяют астрологам точно так же, как ученым. В прошлом году один из российских сервисов провел опрос, с помощью которого удалось выяснить, как россияне относятся к астрологическим предсказаниям. Как оказалось, число людей, которые доверяют мнению астрологов, значительно превосходит число тех, кто, напротив, испытывает скепсис. 71% опрошенных признались, что верят в гороскопы, в то время как категорически отрицают астрологию только 37%. 4% респондентов признались, что постоянно ориентируются на гороскоп. При этом число женщин, регулярно заглядывающих в соответствующую рубрику в периодических изданиях и в Сети, ожидаемо превосходит число представителей мужского пола: 76% против 62%. Возможно, этому способствует то, что женщины более любознательны и потому хотят заглянуть в будущее сильнее, чем их партнеры.

Кстати, о партнерах: астрологи уверены, что можно найти свою вторую половинку с помощью гороскопа. Пройди наш тест и узнай, мужчина какого знака зодиака подходит тебе больше всего.

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Елена Королева
Елена Королева
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