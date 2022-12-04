Тест: попробуем отгадать вашего любимого поэта

Ответьте на несколько вопросов, а мы расскажем, чьи стихи вы перечитываете чаще всего.

“Поэт в России - больше, чем поэт”, - эти строки из произведения Евгения Евтушенко стали крылатыми. Действительно, в России поэзии и авторам-стихотворцам всегда было уделено особое внимание. В прошлом году один из крупных порталов, посвященных литературе, провел среди пользователей опрос на тему “Ваш любимый поэт”. Больше пятидесяти процентов голосов было отдано Сергею Есенину - как оказалось, автор строк про опавший клен наиболее популярен среди наших соотечественников. А вот “солнце русской поэзии” Александр Пушкин расположился на втором месте, собрав 43 процента голосов. В тройке лидеров оказались не только мужчины - “бронзовое” место досталось представительнице Серебряного века Анне Ахматовой, за которую проголосовали 42 процента респондентов. Кстати, еще одна известная представительница этой эпохи, Марина Цветаева, расположилась на пятой строчке. А вот четвертую занял единственный в топ-5 представитель зарубежной поэзии Уильям Шекспир.

Любите ли вы поэзию? Часто ли перечитываете произведения русских и зарубежных авторов? Пройдите наш тест, а мы попробуем угадать, книги какого поэта вы открываете чаще всего.