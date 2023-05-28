Тест по физике: пройти его сможет только 1 из 500

Для большинства людей физика ассоциируется со школьными уроками, чтением параграфов, изучением формул и решением задачек. Кто-то по-настоящему интересовался этой дисциплиной, а кто-то считал ворон и мечтал, чтобы урок поскорее закончился. Архимед, Гук, Ньютон - все эти фамилии ученых, в честь которых были названы основные законы физики, известны со школьной скамьи. Но порой мы понятия не имеем о тех, кто внес свой неоценимый вклад в развитие дисциплины. Даниил Бернулли, открывший закон о связи между давлением, скоростью потока и высотой течения в трубке, мог не стать ученым. Его отец, швейцарский математик Иоганн Бернулли, мечтал, чтобы сын стал торговцем. Звучит дико, но математику Даниил учил тайком от родителей - до того времени, пока не предложил компромисс: он станет доктором, а взамен на это сможет открыто заниматься любимыми науками. Любопытно, что отец и сын даже соперничали в дальнейшем как ученые. Когда Даниил одержал победу в научном конкурсе Парижской академии наук, Иоганн рассердился настолько, что прогнал сына из дома.

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