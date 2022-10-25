Тест по достопримечательностям: как внимательно вы слушали на уроках географии

В мире существует огромное количество архитектурных строений, которые являются гордостью той или иной страны. Как правило, большинство из них хорошо нам знакомы по урокам истории и географии. Однако мировые достопримечательности не исчерпываются хрестоматийными примерами вроде Версаля или Тадж-Махала. Среди необычных и любопытных туристических мест можно назвать, например, “светофорное дерево”, которое располагается в Лондоне. Найти этот причудливый объект можно на соединении двух улиц - Уэстферри Роуд и Марш Уолл. Эта достопримечательность образовалась в 1999 году с легкой руки художника Пьера Вивана. С того времени 75 светофоров, развешанных, словно украшения на дереве, восхищают и пугают проезжих автомобилистов. На каждом из десятков светофоров одновременно горят все три цвета - красный, желтый и зеленый. По свидетельствам очевидцев, практически каждый водитель, впервые увидевший “светофорное дерево”, автоматически сбрасывает скорость.

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