Тест: ответьте на 5 простых вопросов, а мы отгадаем ваш любимый цвет

В мире существует огромное количество цветов и оттенков - правда, не все они доступны человеческому глазу и не все имеют какое-то конкретное название. Мы привыкли к тому, что можем выразить в языке все многообразие цветового спектра - рубиновый, оранжевый, лазурный, каких только оттенков и их названий нет в русском языке! Однако не все народы могут похвастаться таким количеством слов для обозначения оттенков. Для примера, в языке, на котором общаются басса, малые этнические группы, проживающие на территории Либерии, существует только два слова, которыми можно объясненить цвета. Как говорится, два, Карл! Одно из них, ziza, используется для всех теплых оттенков - красного, желтого, оранжевого и так далее. Для холодных цветов, в свою очередь, носители языка используют слово hui - оно обозначает синий, зеленый, черный и другие подобные цвета. Интересно, что численность людей, принадлежащих к народности басса, составляет около 600 тысяч людей.

Если вы придаете большое значение цветам и их оттенкам, этот тест для вас. Ответьте на несколько вопросов, а мы попробуем угадать, какой же цвет из всего многообразия у вас самый любимый.