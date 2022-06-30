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Тест: назови любимую музыку, и мы точно угадаем твой знак Зодиака

30 июня 2022 17:30
Тест: назови любимую музыку, и мы точно угадаем твой знак Зодиака

Любимые мелодии подскажут дату твоего рождения.

Если бы на свете не существовало музыки, наша жизнь была бы совсем иной. Различные исследователи на протяжении многих лет пытаются выяснить, почему же человек получает такое удовольствие от прослушивания мелодий. Нейрофизиологи считают, что все дело в реакциях нашего мозга. Когда где-то поблизости начинает звучать приятная музыка, на нее откликаются определенные участки в прилежащем ядре головного мозга. Именно они посылают нам ощущение удовольствия. Кроме того, во время прослушивания музыки в мозгу активируются участки, ответственные за мышление и распознавание уже знакомых моделей.

Наш мозг пытается "предугадать" развитие незнакомой мелодии, и если она оказывается предсказуемой, удовольствие несколько притупляется. Зато если музыка приятно нас удивляет, в кровь выбрасывается дофамин, и наслаждение возрастает в разы! "Позитивная ошибка предсказания", – так называют этот эффект нейрофизиологи. Правда, касается все это только звуков – тексты песен, по словам специалистов, такого воздействия не оказывают.

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Пришло время вспомнить свои любимые мелодии, настроиться на приятное и пройти наш музыкально-астрологический тест!

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Елена Королева
Елена Королева
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