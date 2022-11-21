Тест на знание советских фильмов: откуда эти культовые фразы

Советские фильмы любят все от мала до велика. Их пересматривают, показывают представителям младшего поколения, цитируют. Некоторые фразы из популярных картин времен СССР настолько прочно вошли в нашу жизнь, что возникает ощущение, будто они присутствовали в нашей речи всегда. Интересно, что многие реплики, ставшие крылатыми, не были изначально прописаны в сценарии - актеры придумали их на ходу. Например, в легендарной комедии Владимира Меньшова “Любовь и голуби” на съемочной площадке много импровизировал Сергей Юрский. Актер, исполнивший в картине роль дяди Мити, сам придумал и предложил добавить в фильм сцену, где его персонаж подслушивает разговор Кузякиных. А когда его прогоняют прочь, произносит реплику: “Извините, что помешал вам деньги прятать”, - после выхода комедии эта фраза стала одной из самых любимых и моментально ушла в народ. “Любовь и голуби” в целом стали одной из самых цитируемых советских кинолент.

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