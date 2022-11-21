Тест на знание советских фильмов: откуда эти культовые фразы
Только настоящие ценители советского кинематографа смогут правильно ответить на все вопросы.
Советские фильмы любят все от мала до велика. Их пересматривают, показывают представителям младшего поколения, цитируют. Некоторые фразы из популярных картин времен СССР настолько прочно вошли в нашу жизнь, что возникает ощущение, будто они присутствовали в нашей речи всегда. Интересно, что многие реплики, ставшие крылатыми, не были изначально прописаны в сценарии - актеры придумали их на ходу. Например, в легендарной комедии Владимира Меньшова “Любовь и голуби” на съемочной площадке много импровизировал Сергей Юрский. Актер, исполнивший в картине роль дяди Мити, сам придумал и предложил добавить в фильм сцену, где его персонаж подслушивает разговор Кузякиных. А когда его прогоняют прочь, произносит реплику: “Извините, что помешал вам деньги прятать”, - после выхода комедии эта фраза стала одной из самых любимых и моментально ушла в народ. “Любовь и голуби” в целом стали одной из самых цитируемых советских кинолент.
Насколько хорошо вы помните фразы из известных советских кинофильмов? Проверьте себя с помощью нашего теста для истинных поклонников кино СССР.