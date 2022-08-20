Тест на знание русской литературы, который сможет пройти только начитанный человек

Имена классиков русской литературы известны не только на их исторической родине, но и за рубежом. Согласно статистике, самыми читаемыми отечественными писателями за рубежом являются Толстой, Достоевский и Чехов. Так, например, произведения Льва Николаевича Толстого пользуются большой популярностью в Китае, чуть меньший спрос есть на книги Гоголя, Горького, Лермонтова и т.д. В Японии также безусловным фаворитом читателей можно назвать Толстого и Достоевского, именно они, по мнению многих исследователей, оказали большое влияние на местных авторов. В настоящее время на японский переведены все без исключения произведения этих русских классиков. Кроме того, специалисты отмечают, что романы великих писателей регулярно переиздают, в том числе в новом переводе. Не так давно, например, на прилавках японских магазинов появилась новая адаптация на японский язык "Братьев Карамазовых". Она произвела настоящий фурор среди читателей, поскольку была более точной, чем предыдущие переводы. Издание разошлось миллионными тиражами.

Хотите проверить, насколько хорошо вы знакомы с русской классикой? Пройдите наш тест на знание великих произведений.